"L'uomo lotta con coraggio", Vialli e 'Roosevelt' a Wembley 

AGI - Insieme al suo amico di sempre, Roberto Mancini, Gianluca Vialli ha accompagnato la Nazionale Italiana in Inghilterra nell'avventura degli Europei conclusa a Wembley con la vittoria. Come capo della delegazione azzurra, Vialli ha voluto incitare la squadra, a poche ore dalla finale contro l'Inghilterra, citando l'ex presidente Usa Franklin Delano Roosevelt.

Nel documentario 'Sogno Azzurro', visibile su Raiplay, si vede Vialli leggere commuovendosi il discorso di Roosevelt mentre la squadra è a tavola.

"L'onore spetta all'uomo nell'arena".

Il campione si emoziona mentre legge un brano di #Roosevelt che esalta il valore di chi sa lottare fino alla fine.



Addio a Gianluca #Vialli. pic.twitter.com/u5WRzI2utP — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 6, 2023

Il testo citato dall'ex bomber

"Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio - legge Vialli - L’onore spetta all’uomo nell’arena. L’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta.

L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta".