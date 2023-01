 Fedez e la foto mancata: "Vialli mi ha dato tanto"

AGI - "Condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca. Sono veramente costernato dal non essere riusciuto a conoscerti più a fondo perché pur avendo avuto solo una conoscenza epistolare e telefonica mi hai dato tanto". Così in un commovente video pubblicato su Instagram il cantante rapper Fedez ricorda Gianluca Vialli scomparso oggi a 58 anni.

"Pur non avendolo mai conosciuto di persona è stato straordinario perché mi ha dato una mano incredibile - spiega Fedez - abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento, per patologie diverse, però a me non era mai capitato nella vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento e mi ha dato una mano. Non dovuta ma incredibile. Avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare una foto insieme con le nostre cicatrici".