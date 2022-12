Vialli ricoverato a Londra, ore d'ansia per le sue condizioni di salute

AGI - Ore d'ansia per Gianluca Vialli, di nuovo ricoverato in clinica a Londra.

L'ex bomber di Samp, Juve e Nazionale, colpito nel 2017 da un tumore al pancreas, mercoledì scorso aveva annunciato uno stop temporaneo al ruolo di capo delegazione degli Azzurri: "L’obiettivo - aveva scritto Vialli - e’ quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi".

Sempre al tuo fianco pic.twitter.com/UdiTbCxWmy — U.S. Cremonese (@USCremonese) December 20, 2022

La situazione, scrivono diverse testate sportive, si sarebbe aggravata negli ultimi giorni, tanto che ieri pomeriggio l'anziana madre dell'ex campione sarebbe volata a Londra da Cremona per stare accanto al figlio.

"Sempre al tuo fianco", ha twittato in mattinata la Cremonese, prima squadra di Vialli.