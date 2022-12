Messi e Di Maria: Argentina - Francia 2-0 

AGI - Argentina in vantaggio per 2-0 sulla Francia dopo il primo tempo della finale dei campionati del Mondo di calcio in svolgimento a Doha. Segnano Messi su rigore al 23' (rigore concesso per l'atterramento di Di Maria in area) e lo stesso Di Maria al 36', dopo una travolgente ripartenza innescata da Messi.

Primo tempo dove si è giocato quasi a una porta sola, quella francese. Argentina in pieno possesso del gioco dai primi minuti, campioni del mondo in carica incapaci di controllare e neutralizzare Messi a centrocampo. Mbappé non pervenuto.

© Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

I tifosi francesi guardano il centrocampista argentino Angel Di Maria festeggiare dopo aver segnato un gol



Il ct francese Dechamps ha effettuato due sostituzioni al 41': Giroud fuori, Thuram dentro; fuori anche Dembe'le' per l'entrante Kolo Muani. L'arbitro ha concesso 7 minuti di recupero prima di mandare la squadre negli spogliatoi. Un solo ammonito, l'argentino Fernandez.

L'Argentina vola nel deserto a caccia della Coppa del Mondo. Al Lusail Stadium di Doha l'Albiceleste - la più bella dall'inizio di Qatar 2022 - è in vantaggio per 2 a 0 contro la Francia. Prima Messi implacabile dal dischetto poi Di Maria che trafigge Lloris firmando un'azione corale capolavoro.

'Les Bleus' vanno a caccia del secondo titolo consecutivo dopo Russia 2018; l'Albiceleste invece sogna di nuovo la gloria a 36 anni di distanza dall'ultima volta. Allo stadio anche il presidente francese Emmanuel Macron con la premiere dame.

© Giuseppe CACACE / AFP

Emmanuel Macron

Il Capo dell'Eliseo via Twitter ha incitato Les Bleus e i fotografi hanno subito immortalato il gesto di Macron che con le dita forma un cuore rivolto alla sua nazionale.

Toda mi amistad con la Argentina y América Latina, querido @alferdez. Pero, de antemano, lo siento por esta tarde. Allez les Bleus ! https://t.co/6iepgRLE5P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

“Qualità e garra”

La qualità francese contro la ‘garra’ argentina. Poi la sfida nella sfida: il tango di Messi contro il rap di Mbappe. Chi vince oggi si prende tutto.

Lionel e Kylian, il re e il principe. Compagni di squadra al Psg e rivali nella gara più importante: il francese va a caccia del secondo mondiale a soli 24 anni e l’argentino insegue una coppa che rappresenterebbe la gloria eterna e la definitiva incoronazione al fianco del 'Dio' Diego Armando Maradona.

Giroud e Di Maria in campo

L'allenatore della Francia Didier Deschamps ha ufficializzato la squadra titolare, con Olivier Giroud e Kylian Mbappe in attacco e una difesa composta da Raphael Varane e Dayot Upamecano. I due giocatori, che negli ultimi giorni sono stati colpiti da un virus, saranno regolarmente in campo.

© Paolo ELLIS / AFP



Per quanto riguarda l'Argentina, ct sudamericano Scaloni farà giocare Di Maria.

Le formazioni ufficiali

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Angel Di Maria, Lionel Messi (capitano), Julian Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni

© FRANCK FIFE / AFP

L'allenatore francese Didier Deschamps e quello argentino Lionel Scaloni si salutano prima della partita finale



Francia (4-3-3). Hugo Lloris (capitano); Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Antoine Griezmann, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Kylian Mbappe. Allenatore: Didier Deschamps

Arbitro: Szymon Marciniak

© emiliano Lasalvia / AFP

i tifosi dell'Argentina guardano la trasmissione in diretta della partita di calcio della finale della Coppa del Mondo del Qatar 2022 in una piazza di Buenos Aires



Intanto in Argentina i tifosi affollano le strade e le piazze dove sono stati allestiti maxi schermi per seguire l'incontro più atteso.