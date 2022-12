Qatar 2022: finisce in tribunale il caso del gatto 'scacciato'

AGI - Finisce in tribunale il gatto maltrattato dall'addetto stampa del Brasile nella conferenza prima della sfida con la Croazia ai mondiali: il Forum nazionale per la protezione e la difesa degli animali e un gruppo di Ong hanno denunciato la Federcalcio brasiliana (Cbf).

Nella causa civile si chiedono le scuse pubbliche della federazione, un corso obbligatorio sui diritto degli animale per i suoi dipendenti e una sanzione simbolica di un milione di real, pari a 180 mila euro.

"Non non possiamo tacere di fronte a questo atteggiamento", si legge in una nota del Forum per la protezione degli animali. L'addetto stampa era finito nella bufera per aver afferrato per la collottola e scaraventato a terra un innocuo gatto, Hexa, che

giovedi' scorso si era seduto sul tavolo della conferenza stampa mentre parlava Vinicius Jr. Qualcuno ha persino ipotizzato che l'elminazione della Selecao fosse dovuta a una sorta di "maledizione felina".