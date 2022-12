Qatar 2022: fa tutto Mbappé, Francia ai quarti

AGI - Prosegue il cammino di una Francia sempre più convincente al Mondiale del Qatar. I campioni in carica di Didier Deschamps hanno vinto 3-1 contro la Polonia negli ottavi di finale: decisive le reti segnate da Giroud e Mbappè (doppietta) e Bleus ai quarti.

Allo stadio Al Thumama di Doha, la Francia ha provato a gestire il possesso del pallone sin dai primi minuti di gioco rispetto alla gara contro la Tunisia. Per i galletti in campo il miglior undici possibile e gara da record per Hugo Lloris: il portiere transalpino ha eguagliato Lilian Thuram con 142 presenze in nazionale, di cui 17 ai campionati del Mondo.

La prima occasione è capitata proprio ai campioni del mondo in carica, ma la conclusione dalla distanza di Tchouameni stata deviata in corner da Szczesny. Diverse le occasioni - una non sfruttata da Lewandowski al 21' -, ma alla fine a sbloccare il match ci ha pensato il solito Giroud, col diagonale mancino imparabile per il polacco della Juventus. Una rete fondamentale per l'attaccante del Milan, diventato il miglior marcatore della nazionale francese con 52 reti (superato Thierry Henry).

Nella ripresa il numero 9 si visto annullare un gol in mezza rovesciata per via di un fallo, ma a quindici minuti dal termine del tempo regolamentare ci ha pensato Mbappè a chiudere i giochi con un tiro da fermo sul palo del portiere.

Poco prima della segnalazione del recupero Mbappè ha trovato il gol del 3-0 con una conclusione ad incrociare sul secondo palo dopo un assist di Thuram dalla sinistra. In pieno recupero è stato assegnato un rigore alla Polonia per un fallo di mano di Upamecano sul cross di Grosicki: Lewandowski si è fatto parare il rigore da Lloris, ma l'arbitro ha fatto ripetere la conclusione e il polacco ha trovato la rete fissando il risultato sul 3-1. Francia ai quarti, polacchi a casa.