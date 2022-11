Il Brasile batte la Svizzera 1-0 e accede agli ottavi

AGI - Il Brasile, privo di Neymar, batte di misura 1-0 un’ottima Svizzera e strappa il pass per gli ottavi di finale di Qatar 2022 con un turno di anticipo, aggiungendosi alla Francia. Decide una rete di Casemiro nel finale di una gara comunque molto equilibrata e non ricchissima di grandi occasioni. In precedenza alla squadra di Tite era anche stato annullato un gol di Vinicius per fuorigioco di Richarlison.

I verdeoro salgono così a 6 punti in vetta alla classifica del Gruppo G, lasciando a quota 3 gli svizzeri di Yakin, che nell’ultimo turno se la vedranno con la Serbia (1 punto).

Il copione della gara è chiaro sin dall’inizio: la Seleçao comanda le operazioni, gli svizzeri si chiudono a riccio e si difendono bene, restando in attesa di una possibile occasione in ripartenza.

Il primo ed unico vero squillo del primo tempo però è dei verdeoro, che creano una bella palla gol con un cross di Raphinha per Vinicius, sprecone da pochi passi con un tiro al volo maldestro parato da Sommer. Al rientro dagli spogliatoi gli svizzeri prendono coraggio e cercano di farsi vedere in avanti, ma al 64’ vengono salvati dal Var in occasione del gol annullato al Brasile, firmato da Vinicius e viziato da un fuorigioco precedente di Richarlison.

Gli uomini di Tite non si scoraggiano e all’83’ sbloccano comunque il risultato con una meraviglia di Casemiro, che calcia con il destro di prima intenzione sull’assist di Rodrygo, fulminando Sommer e firmando l’1-0. Nel tentativo di recuperare lo svantaggio i rossocrociati si sbilanciano e lasciano tanti spazi ai brasiliani, che nel recupero falliscono almeno un paio di buone chances per chiudere i conti. Al triplice fischio resiste comunque l’1-0.