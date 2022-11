Kane goleader e il muro del Brasile, i mondiali sono una scommessa

AGI - Harry Kane favorito come miglior marcatore, davanti a Kylian Mbappé e Karim Benzema, un gradino più sotto Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E il Brasile in pole per il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Sono queste le previsioni per i mondiali in Qatar sui principali siti di scommesse italiani, dove è possibile giocarsi di tutto, dal nuovo record di imbattibilità per un portiere (i 518 minuti di Walter Zenga a Italia '90) a un gol nel primo minuto per ogni gara.

La corsa al record di reti

In totale saranno 831 i calciatori, provenienti da 298 club differenti, che tra il 20 novembre e il 18 dicembre prenderanno parte al torneo. Anche l’Italia sarà presente con 65 giocatori che militano in serie A e 3 in serie B. Nel 2018 in Russia a prendersi la palma di miglior marcatore fu il centravanti della nazionale inglese Kane e per questa edizione resta lui il favorito a 7.50. Alle sue spalle Mbappé quotato a 9.00, seguito dal connazionale e fresco Pallone d’oro Benzema (12.00).

Appaiati a quota 12.00 troviamo anche Messi e CR7 alla quinta presenza in questa competizione (solo Andres Guardado del Messico come loro), e che nella loro probabile ultima partecipazione vanno alla ricerca del primo gol nella fase ad eliminazione diretta di un mondiale.

La quota capocannoniere offerta per Neymar è anch’essa di 12.00 su Sisal, leggermente più alta su Snai 15.00. Gli 'italiani' con più possibilità sono gli interisti Romelu Lukaku a 15.00 e Lautaro Martinez a 25.00. Stessa quota per gli Oranje Memphis Depay, capocannoniere delle qualificazioni mondiali con 12 gol, ma che dovrà fare i conti con i problemi alla coscia che lo tengono ai box da settembre. Solamente a quota 50.00 Thomas Muller, campione del mondo nel 2014 e giocatore in attività con più gol (10) e più assist (6) in un mondiale.

Salgono le quote di Lewandowski (33.00) e Son (66.00), vincitori del titolo di capocannoniere nei rispettivi campionati la scorsa stagione, ma che al mondiale partono penalizzati dalle poche chance di andare avanti di Polonia e Corea del Sud.

Miglior attacco e difesa

Per il miglior attacco le principali candidate sono Brasile (6.50), Argentina (6.50) e Inghilterra (7.50). Leggermente dietro Spagna, Portogallo e Germania a quota 10.00. Seleçao favorita anche per la miglior difesa a quota 9.00, visto che sotto la guida di Tite ha la media di un solo gol subito ogni tre partite. Leggermente staccate, Argentina, Belgio, Francia, Inghilterrra, Olanda e Portogallo a 12.00. Chiudono a 66.00 Costa Rica e Arabia Saudita.

Le scommesse su Qatar 2022 si arricchiscono di quote speciali che riguardano i primati mondiali ed altri eventi impensabili. Il superamento del record di imbattibilità per un portiere di 518 minuti in un singolo mondiale (ottenuto da Walter Zenga ad Italia 90 che rimase imbattuto fino al colpo di testa di Caniggia in seminfinale) sarà pagato 50 volte la giocata. La stessa quota qualora un giocatore dovesse battere il record appartenente al francese Just Fontaine di 13 gol in una singola coppa del mondo (1958). I siti di scommesse pagheranno 100 volte la posta se una squadra dovesse segnare più di 27 gol (fatti dall’Ungheria nel 1954 in sole 5 partite) e diventare il miglior attacco di sempre della manifestazione.

Gli scommettitori potranno anche puntare su un gol di un portiere nella competizione a quota 50.00 e per ogni singola partita avranno la possibilità di giocarsi un gol nel primo minuto della partita a 100.00.