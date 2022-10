La Roma batte il Lecce 2-1 ma s'infortuna Dybala

AGI - La Roma vince in casa col Lecce 2-1 ma non fa festa malgrado raggiunga il quinto posto in classifica a 4 lunghezze dal Napoli capolista. Il suo giocatore più importante e vero trascinatore dei giallorossi capitolini, Paulo Dybala, esce per un problema muscolare dopo aver segnato su rigore (quinto gol consecutivo per lui) la rete del 2-1 a inzio secondo tempo.

Partita che si mette subito sul binario giusto per la Roma di Mourinho, in gol col solito Smalling su cross di Pellegrini dopo sei minuti. Giallorossi in campo con una formazione che presenta solo un paio di novità rispetto a quella considerata titolare: Andrea Belotti punta al posto di Abraham e Vina al posto di Spinazzola. In campo anche Zaniolo e Pellegrini, tornato dopo l'infortunio.

La Roma non si ferma dopo il vantaggio e attacca a testa bassa. Poi al 22' il Lecce resta in 10: espulso Hjulmand per intervento a gamba tesa su Belotti giudicato da rosso diretto dall'arbitro Alessandro Prontera chiamato al Var da Luca Banti ed Eugenio Abbattista. Sembra una partita a senso unico e invece al 39' Gabriel Strefezza pareggia per il Lecce sfruttando un rimpallo favorevole dopo una situazione caotica in area della Roma.

Nella ripresa dentro Spinazzola al posto di Vina e Abraham al posto di un evanescente Zaniolo. Proprio l'inglese cambia subito la faccia alla gara conquistando dopo due minuti un calcio di rigore. Dal dischetto va Dybala - come aveva fatto giovedi' in Europa League col Betis Siviglia - e segna. Ma subito dopo il gol si ferma con una smorfia di dolore e si tocca la coscia. Esce dolorante e in panchina con smorfie inequivocabili fa capire che l'infortunio potrebbe essere serio.

Per la Roma una tegola pesantissima in vista del prosieguo del campionato e dell'avventura europea (giovedì c'è di nuovo il Betis Siviglia, stavolta in Spagna). La partita prosegue senza troppe emozioni, a parte due occasioni per Abraham - un gol mangiato da Abraham, uno praticamente fatto parato dall'estremo difensore del Lecce - e un colpo di testa di Di Francesco che mette i brividi ai 60mila dell'Olimpico. La Roma va a 19 pe'unti mentre il Lecce resta a 7.