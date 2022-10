Il Napoli  affonda l’Ajax 6-1 ed è primo a punteggio pieno

AGI - Un Napoli sontuoso travolge a domicilio l’Ajax e si prende la terza vittoria in tre gare di Champions League a punteggio pieno dopo il primo giro di partite.

Alla Johann Cruijff Arena finisce addirittura 6-1 per la squadra di Spalletti, che continua a comandare il Gruppo A a punteggio pieno con 13 gol fatti e solo 2 subiti: decisiva la doppietta di Raspadori oltre ai sigilli di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone, che rendono vano l’iniziale vantaggio di Kudus. Lancieri costretti anche a chiudere in inferiorità numerica per l’espulsione di Tadic.

La prima grande palla gol del match la creano i partenopei dopo neanche tre minuti di gioco, con Raspadori che mette a lato su tocco di Lobotka, ma a passare in vantaggio sono gli olandesi al 9’: Bergwijn mette in mezzo da sinistra, la palla arriva sul mancino di Taylor che calcia in porta trovando la deviazione di Kudus, che leva di fatto il gol al compagno firmando comunque l’1-0.

Gli azzurri però reagiscono immediatamente e, dopo aver sfiorato il pari con Kvaratskhelia, trovano l’1-1 al 18’ con Raspadori, che si lancia in tuffo di testa sul cross di Oliveira incrociando sul palo più lontano.

La gara è bella, il Napoli gioca molto bene e al 33’ ribalta tutto ancora con un colpo di testa, stavolta di Di Lorenzo che prende il tempo a tutti sul cross di Kvaratskhelia. Prima del riposo c’è spazio anche per il tris di Zielinski, lanciato in verticale da Anguissa e bravo a fulminare Pasveer per il 3-1 ospite.

In apertura di ripresa, un disimpegno sbagliato della retroguardia dell’Ajax, regala al Napoli la palla del poker: la firma è ancora quella di Raspadori, che realizza la sua doppietta personale su altro assist di Anguissa chiudendo con largo anticipo i conti.

La squadra di Spalletti però non si accontenta e trova anche il quinto gol con Kvaratskhelia, che chiude un triangolo con Raspadori e apre il piatto trovando gloria personale.

Nel finale fa festa anche Simeone, che mette dentro il definitivo 6-1 su assist di Ndombele, il quale colpisce anche una traversa prima del triplice fischio.