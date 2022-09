Il Liverpool avverte i propri tifosi: "A Napoli rischiate furti e rapine"

AGI - "I tifosi non devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall'area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni". È quanto il Liverpool, tramite uno dei propri account ufficiali Twitter, fa sapere ai propri tifosi in trasferta domani a Napoli per il match di Champions League.

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

"I tifosi che arrivano a Napoli prima della partita - è il consiglio del club - devono rimanere nei rispettivi alberghi per bere e mangiare. Si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra durante il viaggio.

As per the Italian authorities, you’re advised to always carry your valid photo ID. We recommend supporters take a picture of their passport and driving license in the event they are lost or stolen. This will help with obtaining a replacement passport if required. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

Come richiesto dalle autorità italiane, si consiglia di portare sempre con se' un documento d'identita' valido con foto. Consigliamo ai tifosi di scattare una foto del passaporto e della patente di guida nel caso in cui vengano smarriti o rubati. Questo aiutera' a ottenere un passaporto sostitutivo, se necessario".