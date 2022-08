Benzema è il giocatore dell'anno Uefa

AGI - Karim Benzema del Real Madrid è stato votato Giocatore dell'Anno UEFA per la stagione 2021/22. Il premio è stato consegnato durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23, che si è svolto al Centro Congressi Halic di Istanbul. Il francese è stato protagonista assoluto della scorsa edizione, conclusasi con il 14esimo titolo europeo per le merengues.

Inoltre, il suo bottino finale di 15 gol gli è valso il titolo di capocannoniere del torneo. La giuria era composta dagli allenatori dei club che hanno giocato le fasi a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League 2021/22. In giuria anche un gruppo di giornalisti selezionati da European Sports Media (ESM).

Benzema ha totalizzato 523 punti, precedendo il centrocampista belga Kevin De Bruyne (Manchester City FC, 122 punti) e il portiere belga Thibaut Courtois (Real Madrid CF, 118 punti).

Al ritiro del premio, Benzema (34 anni) ha commentato: "Sono molto contento di essere qui. Prima di tutto voglio ringraziare il mio club, il presidente, l'allenatore e tutti i miei compagni. Senza di loro non avrei mai vinto. E' la prima volta che vinco questo trofeo, ma per me la cosa più importante è vincerli con la squadra". "Ancelotti è il miglior allenatore del mondo: va d'accordo con tutti, ci da' fiducia e ci dice cosa fare prima di ogni partita". "Il ricordo più bello della scorsa stagione è la gara di ritorno contro il Paris-Saint-Germain. Con l'aiuto dei tifosi, siamo riusciti a ribaltare la partita e a qualificarci. Ci hanno dato molta fiducia e abbiamo dimostrato che eravamo la squadra più forte".

Alexia Putellas ha vinto invece il premio UEFA Women's Player of the Year 2021/22, consegnato durante la stessa cerimonia a Istanbul. La centrocampista spagnola è stata incoronata per il secondo anno consecutivo. Il capitano dell'FC Barcelona ha disputato la stagione più prolifica della sua carriera con 34 gol e ha raggiunto un'altra finale di UEFA Women's Champions League. Nello speciale sondaggio con allenatori giornalisti ha totalizzato 97 punti. "Il mio ruolo [nella promozione del calcio femminile] - ha commentato - è lo stesso della mia squadra. Vorrei ringraziare tutte le compagne, lo staff tecnico e chi lavora dietro quinte nel mio club e in nazionale. Non ho dubbi che tutti loro mi permettono di continuare a crescere e imparare ogni giorno. è anche grazie a loro che sto ricevendo questo premio, quindi vorrei dedicarlo a tutte queste persone".

Nella stessa occasione, la UEFA ha anche premiato i due migliori allenatori della scorsa stagione.

Carlo Ancelotti del Real Madrid ha ricevuto il premio UEFA Men's Coach of the Year 2021/22. Il tecnico emiliano, che la scorsa stagione è diventato il primo allenatore a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la quarta volta, ha ricevuto 526 punti nello speciale sondaggio con allenatori e giornalisti.

Secondo posto per Jurgen Klopp (Liverpool FC) con 210 punti, terzo per Josep Guardiola (Manchester City FC) con 108 punti. "Grazie alla UEFA per questo premio - ha dichiarato Ancelotti - Mi da' l'opportunita' di ringraziare Arrigo Sacchi, che è stato un insegnante fantastico all'inizio della mia carriera". "Ho tante persone da ringraziare per questo riconoscimento: i giocatori, i tifosi per le serate al Santiago Bernabèu e il mio presidente, che mi ha dato la possibilita' di tornare a Madrid. Spero di non dimenticare nessuno, e grazie anche a tutta la mia famiglia". Nella stessa occasione, Sarina Wiegman si è aggiudicata il premio UEFA Women's Coach of the Year 2021/22. La Ct, che a luglio ha vinto UEFA Women's EURO 2022 con l'Inghilterra, ha totalizzato 200 punti nello speciale sondaggio con allenatori e giornalisti.

La francese Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais) è arrivata seconda con 94 punti, mentre la Ct Martina Voss-Tecklenburg (Germania) è arrivata terza con 71 punti. In un messaggio videoregistrato, Wiegman ha dichiarato: "è davvero bello ricevere questo fantastico premio, sono molto onorata. Vorrei congratularmi con Sonia e Martina per la nomination e per il grande successo con le loro squadre". "Questo premio è per tutte le persone che lavorano per la nazionale inglese, la FA, lo staff e, naturalmente, le giocatrici. Grazie mille".