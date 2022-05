Il Nottingham Forest torna in Premier League dopo 23 anni

AGI - Il Nottingham Forte è stato promosso in Premier League, 23 anni dopo la sua ultima apparizione nella massima serie inglese. Nella finale playoff di Wembley la nobile decaduta ha battuto l'Huddersfield per 1-0. Decisivo l'autogol di Colwill al 43mo del primo tempo per la promozione dopo che dal 1999 i Tricky Trees avevano navigato tra Championship e League One, corrispondenti alle serie B e C.

Il Forest, che quando fu fondato nel 1865 scelse la maglia rossa in omaggio a Garibaldi e ai Mille, visse la sua stagione di gloria a partire dal 1978. In quell'anno sotto la guida di Brian Clough vinse il campionato da neopromossa e nei due anni successivi conquisto' la Coppa dei Campioni grazie a giocatori come Viv Anderson, Trevor Francis e Tony Woodcock.

Fu una delle pagine più sorprendenti del calcio europeo: prima il trionfo in patria chiudendo nella First Division con sette punti di vantaggio sul Liverpool che domina in Europa. Poi la Coppa dei Campioni vinta eliminando lo stesso Liverpool fino al trionfo con il Malmoe a Monaco di Baviera.

L'anno dopo in finale battono l'Amburgo di Kevin Keegan al Santiago Bernabeù di Madrid.