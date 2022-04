Il gol speciale segnato da un 12enne di Mariupol in fuga dai bombardamenti

AGI - Un sogno che si avvera dopo settimane da incubo: un dodicenne ucraino scampato ai bombardamenti su Mariupol ha segnato il gol decisivo nell'amichevole di beneficenza tra Lechia Danzica e Shakhtar Donetsk ed è stato abbracciato e festeggiato da tutti i giocatori in campo.

È accaduto giovedì sera alla Polsat Plus Arena della città polacca: la partita era sul pareggio, 2-2, quando dalla panchina è entrato il bambino con gli occhiali che ha scambiato qualche passaggio con i compagni prima di dirigersi verso la porta avversaria, lasciato libero dai difensori del Lechia.

Dreams come true!

Dmytro Keda from #Mariupol played for his favorite @FCShakhtar and scored the winner in charity match against Lechia Gdansk ⚽



“#Shakhtar Global Tour for Peace” is supported by the MFA, all proceeds will be donated to defenders and children affected by war. pic.twitter.com/ll6X8eU9eM