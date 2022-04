Il Bologna batte in casa 2-0 la Samp con le reti di Arnautovic

AGI - Un bel Bologna vince con merito per 2-0 in casa contro la Sampdoria, trascinata da un grande Arnautovic e dando continuità alla buona prestazione di San Siro contro il Milan.

La prima occasione è per i rossoblù e arriva al 9', quando Barrow parte in velocità e serve Arnautovic in area, con l'austriaco che si fa respingere la conclusione con i piedi da Audero.

I due attaccanti combinano bene al 18', con il gambiano che va al tiro dal limite ma la palla termina alta di poco.

Dieci minuti più tardi è Hickey a seminare il panico sulla destra quando salta Murru e rientra in area sul sinistro, ma il suo tentativo esce a lato.

Si chiude senza reti un primo tempo nel quale sono i felsinei a farsi preferire.

Gli ospiti si svegliano al 2' della ripresa quando Caputo riceve direttamente da Audero involandosi verso la porta, ma Skorupski riesce a fermare il suo tentativo in uscita.

Il Bologna però rimane in partita e al 16' trova il vantaggio. Hickey cambia gioco dalla destra trovando Dijks sul lato opposto, palla in mezzo di prima per Arnautovic che mette dentro l'1-0 a porta vuota.

Il centravanti ci riprova al 25' con una gran botta dal limite che si stampa contro la traversa a portiere battuto.

Due minuti dopo lo stesso Arnautovic parte in contropiede e serve alla grande il neo entrato Sansone, che si invola davanti ad Audero ma centra nuovamente la traversa graziando l'estremo difensore avversario.

Arnautovic è scatenato e al 31' trova lo strameritato raddoppio. Dijks mette in mezzo dalla sinistra, Yoshida buca e l'attaccante insacca facilmente il 2-0 siglando la doppietta personale.

Nel finale, i padroni di casa provano ad affondare in altre due occasioni ma senza punire ulteriormente i blucerchiati. Il risultato non cambierà più.

Questo successo permette al Bologna di salire in dodicesima posizione a quota 37.

La Sampdoria non riesce invece ad allontanarsi dai bassifondi, rimanendo al quintultimo posto con 29 punti all'attivo e 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.