Mihajlovic: "La malattia ha deciso di tornare e devo fermarmi, farò nuove cure"

AGI - "La malattia ha deciso di tornare e devo fermarmi, farò nuove cure". Lo ha detto Sinisa Mihajlovic in una conferenza stampa convocata nella sede del Bologna. "Stavolta - ha aggiunto - giocherò d'anticipo".

Mihajilovic ha spiegato che la prossima settimana sarà "ricoverato al Sant'Orsola. Farò di tutto per accorciare i tempi ma salterò alcune partite - ha aggiunto - La malattia è coraggiosa se ha ancora voglia di affrontare uno come me. La leucemia è tornata e io sono pronto a darle un'altra lezione".

L'allenatore del Bologna ha detto che "il 2022 non ha avuto un inizio fortunato. Ma non dobbiamo piangerci addosso. I ragazzi non mi deluderanno e io lotterò insieme a loro. So per certo che anche loro lotteranno per me".