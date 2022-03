Disfatta Italia. Perde con la Macedonia del Nord e non giocherà i Mondiali

AGI - Niente da fare per l'Italia, la qualificazione ai mondiali del Qatar non arriva. Al "Renzo Barbera" di Palermo è la Macedonia del Nord a passare vincendo 1-0 con un gol segnato al 92esimo che condanna gli azzurri.

Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, hanno dominato contro un avversario che era alla nostra portata ma non hanno trovato il gol nonostante 32 tiri in porta contro i 4 della Macedonia di cui uno decisivo, quello di Trajkovski al 92esimo.

Sedici i corner battuti dall'Italia, zero quelli della Macedonia. Mancini ha cambiato tanto, Pellegrini per Immobile, Tonali per Barella, Raspadori per Insigne, Joao Pedro per Berardi, Chiellini per Mancini. È la seconda volta di seguito che gli azzurri non prendono parte alla Coppa del Mondo.

Sarà Portogallo-Macedonia del Nord la finale playoff per i mondiali di Qatar 2022. Mentre la squadra balcanica espugnava a sorpresa il Barbera contro l'Italia, i lusitani hanno superato 3-1 la Turchia. Le reti di Otavio al 15mo, Diogo Jota al 42mo nel primo tempo. Nella ripresa i turchi hanno accorciato con Yilmaz al 65mo e hanno sfiorato il pareggio con un rigore concesso dal Var per fallo di Fonte su Unes, mandato alle stelle dallo stesso Yilmaz. Nel finale il gol di Nunes al 94mo.