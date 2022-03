Il governo britannico ha 'requisito' il Chelsea

AGI - Il governo britannico ha di fatto requisito il Chelsea nell'ambito delle sanzioni imposte al suo ex patron, Roman Abramovich, uno degli oligarchi russi inseriti nella nuova lista delle sanzioni del Regno Unito, e ne ha sospeso la vendita. Il club di calcio londinese, ha riferito la ministra duello Sport, Nadine Dorries, avrà una licenza speciale per poter continuare a pagare gli stipendi e a partecipare alle competizioni.

La Premier League è stata informata un quarto d'ora prima della nuova misura. In pratica Abramovich non potrà più guadagnare dal club che aveva già messo in vendita: quindi chiusura del negozio di Stamford Bridge e blocco della vendita dei biglietti per le partite interne. Potranno assistervi solo gli abbonati, stimati in 28 mila su 41 mila posti disponibili.