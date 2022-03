Champions, passa il Real Madrid grazie alla tripletta di Benzema. Psg eliminato

AGI - Con una rimonta epica firmata da una fantastica tripletta di Benzema, il Real Madrid elimina il Paris Saint Germain qualificandosi ai quarti di finale di Champions League. Finisce 3-1 per la squadra di Carlo Ancelotti, dopo il vantaggio iniziale di Mbappe' (autore anche dell'1-0 all'andata) che sembrava aver messo un'ipoteca sul passaggio del turno dei francesi.

Il cuore degli spagnoli e il talento di Benzema però hanno ribaltato la situazione, approfittando di un inspiegabile calo di tensione da parte degli uomini di Pochettino, eliminati amaramente dall'Europa.

La partita è bellissima al Bernabeu, fatta di emozioni ed occasioni sia da una parte che dall'altra, con le due squadre che rispondono a colpi di tecnica e qualità. Pazzesca la parata quasi impercettibile di Donnarumma sul destro a giro di Benzema, altrettanto splendido lo scambio tra Messi e Neymar con scavetto dell'argentino fuori dallo specchio.

Al 34' Mbappé mette dentro su assist di Mendes che però è in fuorigioco, cinque minuti piu' tardi il francese infila nuovamente Courtois, ma stavolta è tutto regolare sul lancio in profondità di Neymar e il PSG va avanti 1-0.

Il tandem parigino prova a ripetersi anche nella ripresa, un altro fuorigioco però rende vana la doppietta di Mbappé, assolutamente incontenibile per la retroguardia spagnola. I francesi sembrano in totale controllo, ma al 61' il Real pareggia e rimette in discussione la qualificazione grazie al gol di Benzema, che non puo' sbagliare su assist di Vinicius dopo un incredibile errore di Donnarumma in disimpegno.

Non è finita qui, percé a distanza di un quarto d'ora e nel giro di pochi istanti, il capitano delle merengues realizza altre due reti che ribaltano clamorosamente il risultato del doppio confronto e spediscono il Real ai quarti di finale.

Nell'altro match della serata di Champions al Manchester City basta uno 0-0 contro lo Sporting Lisbona, in virtu' del largo 5-0 inflitto ai portoghesi nella gara d'andata. La squadra di Guardiola si qualifica cosi' ai quarti raggiungendo Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid, in attesa delle sfide della prossima settimana.