La Juve con il minimo sforzo, 1-0 allo Spezia con Morata

AGI - La Juventus vince con il minimo sforzo, ma con un po’ di tensione nel finale contro lo Spezia, imponendosi 1-0 grazie al gol di Morata nel primo tempo.

Quindicesimo successo in campionato per la squadra di Max Allegri, che risponde a Roma e Lazio difendendo il quarto posto e riportandosi a +6 e +7 su giallorossi e biancocelesti. Quarto ko di fila invece per gli uomini di Thiago Motta, che restano comunque a +4 sul Venezia terzultimo ma con una gara in meno.

Come da copione sono i padroni di casa che provano a fare la gara sin dall’inizio, seppur di spazi la formazione ligure ne conceda davvero pochi.

Dopo le prime battute di totale equilibrio, così, la Juve al 21’ approfitta di un rinvio sbagliato di Provedel per sbloccare con Morata, che riceve da Locatelli fulminando il portiere con un destro di prima intenzione.

Al 33’ Cuadrado avrebbe una buona opportunità per il raddoppio, ma la spreca calciando debolmente su assist di Arthur e favorendo la parata di Provedel.

Nella ripresa lo Spezia torna in campo con un altro piglio e al 51’ va ad un passo dal gol del pareggio, con Gyasi che schiaccia di testa su cross perfetto di Ferrer, Szczesny però è piazzato bene e la blocca sulla linea.

La Juve non riesce a chiuderla e i liguri restano in piedi fino all’ultimo, sfiorando ancora il pari all’80’ con Agudelo, che si vede chiudere provvidenzialmente lo specchio della porta dal portiere locale.

Nel recupero ci riprova il numero 33 spezzino, ma il suo mancino è impreciso e si spegne sul fondo.