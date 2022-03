Il derby di Coppa Italia finisce 0-0. Inter e Milan si giocano tutto il 20 aprile

AGI - Il derby della Madonnina tra Milan e Inter, valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, delude un po' le aspettative e termina con uno 0-0. Meglio la squadra di Pioli nel complesso, anche se troppo imprecisa negli ultimi metri di campo; continua invece il periodo di appannamento per gli uomini di Inzaghi, a secco di gol per la quarta gara di fila tra campionato, coppa e Champions League.

Si deciderà tutto nel ritorno del 20 aprile, considerando che al 'diavolo' potrebbe andar bene anche un pareggio con gol, vista la regola delle reti in trasferta che ancora non è stata adeguata al nuovo format delle competizioni europee (sarà abolita dalla prossima stagione).

Il primo tempo è a forti tinte rossonere, con Saelemaekers e Theo Hernandez che spaventano Handanovic nel giro di pochi secondi nelle prime battute di gara: il belga ci prova di mancino dopo una grande palla recuperata in zona d'attacco (salva il portiere), il terzino francese invece calcia malissimo di destro da posizione invitante dopo un bellissimo scambio con Giroud.

I nerazzurri, più contratti, provano a giocare di rimessa senza creare tanto, mentre la squadra di Pioli continua a premere alla ricerca del varco giusto. Nella ripresa l'Inter prova ad alzare ritmi e baricentro, ma il primo tentativo e' ancora del Milan con Leao che impegna Handanovic con un destro a giro da fuori.

Per il resto del tempo regna l'equilibrio, la tensione e la prudenza, con le due compagini che con il passare dei minuti non forzano più la giocata, per non rischiare di scoprire il fianco all'avversario. Prima del triplice fischio non succede piu' nulla: finisce 0-0 il terzo derby stagionale, in attesa del quarto.