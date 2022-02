Coppa Italia, Milan e Lazio si giocano un posto in semifinale

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia, tra Milan e Lazio, va in scena a San Siro. In palio c'è la sfida contro l'Inter che, in caso di passaggio del turno dei rossoneri, regalerebbe altri due 'derby della madonnina'. La squadra di Pioli, però, trova una Lazio in salute, reduce dalla larga vittoria contro la Fiorentina nell'ultimo turno di Serie A.

Ammonito Luiz Felipe Al 15' arriva il primo giallo della gara: ammonito il difensore della Lazio Luiz Felipe per un intervento in ritardo su Theo Hernandez

Ci prova Immobile, palla altissima La prima occasione è perLazio con il suo centrvanti, Ciro Immobile. L'attaccante anticipa Kalulu ma conclude altissimo, ben lontano dalla traversa della porta difesa da Reina

Iniziato il match È partita la sfida tra Milan e Lazio, secondo quarto di finale di Coppa Italia

Nel Milan out Ibra, spazio ancora per Giroud Pioli deve fare ancora a meno di Ibrahimovic e si affida a Giroud. Torna dal primo minuto anche Brahim Diaz. La formazione ufficiale: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud

Gli 11 biancocelesti scelti da Sarri La formazione ufficila della Lazio scelta da Sarri: Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni