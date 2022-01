Roma-Juventus 1-1. Vantaggio di Abraham, risponde Dybala. LA DIRETTA

Il big match della seconda giornata di ritorno di Serie A va in scena allo stadio Olimpico di Roma con i giallorossi di Mourinho che ospitano la Juventus. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti dopo aver aperto il 2022 balbettando rispettivamente contro Milan (sconfitta 3-1 per la Roma) e Napoli (pareggio per 1-1 in casa per i ragazzi di Allegri.

Fine primo tempo Dopo 45 minuti di gioco, Roma e Juventus sono ferme sul punteggio di 1-1 per via dei gol di Abraham e Dybala

Chiesa infortunato, dentro Kulusevski Infortunio per Chiesa che deve uscire per un problema al ginocchio causato da un'entrata di Smalling. Entra al suo posto Kulusevski.

Il pareggio di Dybala Pareggia la Juve prima del ventesimo minuto. Autore del gol è l'argentino Paulo Dybala, tornato titolare oggi, che batte Rui Patricio con un preciso tiro a giro da fuori area

Abraham porta avanti la Roma Al 12esimo, gol di abraham che anticipa Rugani e di testa spizza da dentro l'area battendo Szczesny

Cominciata Roma-Juve Cominciato il big match tra Roma e Juve. Squadre in campo con le divise tradizionali

Come arrivano Roma e Juve al match di oggi La Juventus è quinta in classifica con 35 punti, dietro all'Atalanta che ha sei punti di vantaggio. Subito dietro c'è la Roma che insegue a quota 32 insieme a Fiorentina e Lazio. Il treno per la Champions rischia di allontanarsi in caso di sconfitta o pareggio. Per questo oggi i tre punti in palio valgono doppio

Gli 11 scelti da Mourinho: Felix titolare Moourinho sorprende tutti e schiera Felix titolare accanto ad Abraham. Ecco la squadra che scenderà in campo contro la Juventus: Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Felix, Abraham.

Torna Dybala. Gli 11 scelti da Allegri Allegri, squalificato, punta sul ritorno di Dybala e, in difesa, dà fiducia a Rugani e De Sciglio. Ecco gli 11 titolari per la sfida con la Roma: Szczesny; Cuadrado; De Ligt, Rugani, De Sciglio; Bentancur, Locatelli; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean