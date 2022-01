Inter-Lazio 1-1, a segno Bastoni e Immobile LA DIRETTA

La gara tra Inter e Lazio è un crocevia importante per i destini delle due squadre in campionato. Simone Inzaghi, ex più atteso, mira alla vittoria per riprendersi la testa della classifica dopo il successo del Milan in casa del Venezia. Per i biancocelesti di Sarri, invece, è fondamentale non perdere per non staccarsi troppo dal quarto posto che significa Champions League

Occasione sprecata da Milinkovic Grande occasione per la Lazio al 53', sprecata da Milinkovic dopo il buon cross da destra di Felipe Anderson: il serbo ci prova con il mancino di prima intenzione ma colpisce male a pochi passi da Handanovic

Nessun cambio durante l'intervallo Iniziato il secondo tempo a San Siro senza cambi, né da una parte né dall'altra

Finito il primo tempo Termina il primo tempo a San Siro: Inter e Lazio vanno al riposo sull'1-1. Dopo un gol annullato dal Var a Lautaro Martinez (fuorigioco), Bastoni apre le danze per i nerazzurri con un mancino dalla distanza, cui risponde Immobile dopo pochi minuti approfittando delle incertezze di De Vrij e Handanovic

Pedro vicino al gol Lazio ancora pericolosa al 39': Pedro scappa a sinistra e prova il diagonale mancino, Handanovic e' attento e si distende allontanando il pericolo

Pareggia Immobile, 1-1 La Lazio pareggia al 35' con Ciro Immobile, che alla prima vera chance, su un'incertezza della difesa nerazzurra, ne approfitta per segnare l'1-1. Errore di lettura prima di De Vrij sul lancio di Cataldi, poi in uscita da parte di Handanovic

Inter in vantaggio, gol di Bastoni L'Inter passa meritatamente in vantaggio alla mezz'ora, grazie alla staffilata dalla distanza di Bastoni, che controlla e carica il mancino indirizzato all'angolino dove Strakosha stavolta non può arrivare

Strakosha miracolo su L. Martinez Palla gol clamorosa per l'Inter al 29', con Strakosha che compie un autentico miracolo sulla vole'e di Lautaro Martinez.

De Vrij vicino al gol Inter ancora pericolosa al 26' con un colpo di testa di De Vrij su corner di Sanchez, ma il difensore ex della gara colpisce male di testa sprecando una ghiotta occasione

Gol annullato a Lautaro Martinez Gol annullato all'Inter. Lautaro Martinez, lanciato alla perfezione tra le linee da Sanchez, scappa a tu per tu con Strakosha e lo fulmina con un destro preciso. Ma l'attaccante era in fuorigioco

Prima occasione per Perisic Prima occasione del match in favore dell'Inter al 15': Barella propone un cross da destra, Perisic colpisce di testa all'altezza del secondo palo, ma spedisce alto sprecando una buona chance

Ritmo lento in avvio Ritmo lento in avvio, le squadre si studiano. Nerazzurri cercano possesso palla mentre i biancocelesti attendono chiudendo ogni spazio

Come arrivano le due squadre al match Nerazzurri a caccia dell’ottava vittoria consecutiva che li riporterebbe in vetta alla classifica scavalcando il Milan, considerando anche la gara da recuperare con il Bologna. I biancocelesti, unica squadra capace di battere la squadra dell’ex Inzaghi nel girone d’andata, cercheranno invece di reagire dopo il pari interno con l’Empoli

Le formazioni ufficiali Dzeko recupera dopo il Covid ma si accomoda in panchina come Vidal, spazio quindi a Sanchez e Gagliardini. Sarri invece sceglie Basic al posto di Luis Alberto e Radu per sostituire l’infortunato Acerbi. Queste le scelte dei due tecnici.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Sanchez. ALLENATORE. S. Inzaghi.

LAZIO: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. ALLENATORE Sarri.