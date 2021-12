La stretta sugli stadi entrerà in vigore da subito (e colpirà i big match dell'epifania)

Il decreto, in vigore dal 10 gennaio, prevede che per i non vaccinati continueranno a vigere le attuali regole di isolamento (quarantena di 10 giorni in caso di contatto con un positivo). Le capienze si riducono al 50% negli impianti all'aperto e al 35% in quelli al chiuso. Super green pass obbligatorio per trasporti, matrimoni, alberghi, congressi e piscine. Nei primi giorni del 2022 sono attese nuove misure