Coppa Italia: il Cagliari batte 3-1 il Cittadella e va agli ottavi

AGI - Il Cagliari ha battuto 3-1 il Cittadella, conquistando così gli ottavi di finale di Coppa Italia: a gennaio, il prossimo avversario sarà il Sassuolo. In un match con pochi titolari nelle formazioni di partenza, decisive per i rossoblu le reti di Deiola e Ceter - nel primo tempo - e di Gaston Pereiro, al 64esimo; per i granata, invece, a segno Donnarumma a cinque dalla fine, che non ha cambiato le sorti del match.

Il passaggio del turno permette di 'respirare' alla formazione di Mazzarri, che non vinceva dal 17 ottobre: il 3-1 alla Sampdoria, nel primo (e finora unico) successo in campionato.

Anche in una vittoria tranquilla, però, emergono i problemi del Cagliari.

Partenza contratta della squadra al penultimo posto in Serie A; al contrario, è il Cittadella ad approcciare meglio la gara: gli ospiti attaccano con continuità sulle fasce e conquistano tanti corner (4 dopo 12 minuti). Tuttavia, al 15esimo - alla prima occasione buona - i padroni di casa trovano il gol che sblocca la sfida col colpo di testa di Deiola (sul bel cross di Zappa), che spegne subito l'entusiasmo della formazione avversaria.

Da li' in poi, infatti, la gara è in discesa per l'undici di Mazzarri, che riesce ad amministrare il vantaggio. Le reti del 2-0 e del 3-0 sono quasi identiche: conclusione da fuori area e brutta respinta respinta del portiere Maniero, che concede un semplice tap-in a Ceter e Gaston Pereiro. Nel finale, ci riprovano i ragazzi di Gorini: prima (al 77esimo) viene annullato un gol a Mazzocco per fuorigioco; poi (all'85esimo) arriva il 3-1 con una sassata da 25 metri di Donnarumma, che batte Radunovic e termina la sua corsa nel sette.