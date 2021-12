Atalanta-Villarreal 0-2.  Reti di Danjuma e Capoue LA DIRETTA

Dopo meno di 24 ore dal rinvio per neve, Atalanta e Villarreal scendono in campo per giocarsi l'accesso agli ottavi di Cahmpions League. Alla squadra di Gasperini serve un successo per scavalcare il "sottomarino giallo" in classifica. Chi uscirà sconfitto continuerà comunque la sua avventura in Europa league

Gasperini cambia, dentro Djimsiti e Malinovskyi Al rientro dagli spogliatoi Gasperini prova a cambiare volto alla sua Atalanta, finora irriconoscibile. Fuori Demiral, peggiore in campo, e Pessina, poco coinvolto nelle trame di gioco. Al loro posto entrano Djimsiti, con Palomino centrale di difesa, e Malinovskyi

Finito primo tempo, Atalanta sotto 2-0 Un Villarreal cinico punisce, dopo i primi 45 minuti di gioco, una volenterosa ma distratta Atalanta. Danjuma e Capoue hanno sfruttato errori difensivi dei bergamaschi, in particolare di Demiral, trasformando in gol due delle tre occasioni costruite dalla squadra spagnola. I nerazzurri ora hanno bisogno di segnare tre gol per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Raddoppio Villarreal con Capoue Il Villarreal si porta sul 2-0 grazie a un potente tiro di Etienne Capoue da posizione defilata ma non distante dalla porta di Musso. Ancora una volta è Demiral, il peggiore tra i suoi, a tenere in gioco l'avversario. A questo punto la squadra di Gasperini avrebbe bisogno di tre gol per passare il turno.

Demiral vicino al gol Occasione per l'Atalanta su azione di calcio d'angolo. Demiral sbuca in mezzo all'area e colpisce di testa ma non riesce ad angolare. Rulli respinge con facilità. Il tiro della bandierina era scaturito da un tiro deviato di Zapata, arrivato dopo un'azione di forza in cui l'attaccante colombiano si era liberato 'con le cattive' di Raul Albiol.

Villarreal perde giĆ tempo, bordate di fischi Arrivano bordate di fischi dagli spalti del Gewiss stadium di Bergamo nei confronti dei giocatori del Villarreal, rei di voler già perdere tempo, a metà del primo tempo, vista la situazione di punteggio che li vede avanti per 1-0. L'Atalanta, infatti, per passare il tempo ha bisogno ora di due gol. L'arbitro Taylor ha richiamato il capitano, Raul Albiol, invitando i giocatori del "sottomarino giallo" ad accelerare le operazioni di rimessa in gioco della palla in situazioni di fallo laterale o rinvio del portiere. Richiamato anche Danjuma per aver allontanato volontariamente il pallone dopo una segnalazione di fuorigioco

Ancora Danjuma, doppia occasione per gli spagnoli È Danjuma la vera spina nel fianco per la difesa atalantina in questa prima mezz'ora di gioco. In particolare per Demiral che sta soffrendo la sua velocità e la sua forza fisica. L'attaccante olandese, di origine nigeriana, dopo aver segnato il gol del vantaggio, si è reso ancora pericoloso in due occasioni: al 21', dopo aver saltato il diretto marcatore, mette una palla pericolosa nel centro dell'area che viene liberata con difficoltà dalla difesa bergamasca; al 23', invece, dopo essersi liberato con una pregevole giocata di tacco, scocca un pericoloso tiro dal limite che viene bloccato a terra da Musso.

Freuler da fuori area, Rulli respinge Al 15' è Remo Freuler a scaldare i guantoni del portiere argentino del Villarreal, Geronimo Rulli, con un tiro a giro da fuori area. La squadra di Gasperini continua a spingere cercando soprattutto di innescare la velocità di Duvan Zapata e provando a premiare gli inserimenti centrali di Ilicic e Pessina e quelli sulle fasce di Hateboer e Maehle.

Pressing della Dea, occasioni per Hateboer e Palomino L'Atalanta, colpita a freddo dal Villarreal, ha subito reagito al gol subito assediando gli spagnoli nella loro area. In pochi minuti due occasioni: prima un cross pericoloso di Hateboer e poi con uno stacco di testa di Palomino finito alto di pochi centimetri. Ci ha provato anche Ilicic da posizione defilata ma il suo tiro è stato respinto dalla difesa avversaria.

Villarreal in vantaggio, gol di Danjuma Dopo appena tre minuti di gioco si sblocca il risultato tra Atalanta e Villarreal. Gli spagnoli passano in vantaggio grazie a Danjuma che sfrutta un'incomprensione a centrocampo tra Demiral e De Roon.

Iniziato il match L'arbitro inlgese Taylor ha fischiato l'inizio dell'ultima sfida dei gironi di Champions League tra Atalanta e Villarreal, spareggio per la qualificazione agli ottavi.

La situazione del girone La situazione del girone: Manchester United 11 punti, Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 5. Inglesi e svizzeri hanno già terminato le loro partite con il pareggio di ieri.

Gli undici scelti da Gasperini Nessuna variazione nella formazione titolare annunciata da Gasperini rispetto a quella prevista ieri sera prima del rinvio: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata.