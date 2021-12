L'Atalanta espugna il 'Maradona' e ora vede la vetta della classifica

AGI - Pazzesca vittoria dell'Atalanta, che tra una rimonta e l'altra e mille colpi di scena, espugna il Maradona costringendo il Napoli (decimato dagli infortuni) alla prima sconfitta interna del campionato. Finisce 3-2 in favore dei nerazzurri grazie alle reti di Demiral e Freuler, che rendono vana la rimonta di Zielinski e Mertens dopo l'iniziale vantaggio di Malinovskyi.

Situazione in vetta che si stravolge e che vede ora quattro squadre racchiuse in altrettanti punti: Milan primo a +1 sull'Inter e a +2 proprio sui partenopei di Spalletti, con la squadra di Gasperini che accorcia a -4 dal primo posto. Campionato più vivo ed emozionante che mai.

Pronti via e i bergamaschi passano subito in vantaggio grazie al mancino magico di Malinovskyi, che riceve da Zapata e da fuori area batte Ospina indirizzando sotto la traversa. La partita però è viva ed imprevedibile, con occasioni continue da una parte e dall'altra. Lozano fallisce al 12' la possibile palla del pareggio, Ospina salva su Zappacosta sul fronte opposto, poi è ancora Lozano a spaventare Musso con un diagonale velenoso alla mezz'ora.

A ridosso dell'intervallo arriva il pareggio del Napoli grazie al sinistro del solito Zielinski che, dopo una respinta di Palomino, fulmina Musso con un'altra conclusione in piena area di rigore. Al rientro dagli spogliatoi i partenopei continuano sulle ali dell'entusiasmo e dopo appena un minuto e mezzo ribaltano completamente il risultato: protagonista ancora una volta Mertens, che scappa sul lancio di Malcuit e batte il portiere per il 2-1 che fa esplodere il 'Maradona'.

La Dea non ci sta e prova a rispondere subito con Zapata, sfortunato però nel colpire un palo con un colpo di testa sul cross di Maehle. Al 60' viene fischiato un rigore ai nerazzurri per un presunto tocco di mano di Mario Rui in area, ma è un abbaglio di Mariani che corregge la propria decisione dopo la revisione al Var.

Passano comunque una manciata di minuti e l'Atalanta addirittura la contro-ribalta con i gol in rapida sequenza di Demiral e Freuler, che riportano avanti sul 2-3 la squadra di Gasperini a 20 minuti dal novantesimo. Nel finale il Napoli tenta il tutto per tutto per evitare il ko, l'ultima chance capita a Petagna in pieno recupero, ma l'ex atalantino spreca tutto da pochi passi.