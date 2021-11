A Madrid vince il Milan, che ora spera. Ma servirà un'altra impresa

AGI - A caccia di un'impresa per continuare a sperare. Il Milan scende in campo al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Un solo punto conquistato finora dai rossoneri, che devono fare un vero e proprio miracolo per cercare di qualificarsi agli ottavi. Non vincere stasera significherebbe eliminazione dalla Champions per la squadra di Stefano Pioli.

© PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP Atletico Madrid - Milan

Queste le formazioni:

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gime'nez, Hermoso; Llorente, Koke, De Paul, Lemar, Carrasco; Griezmann, Sua'rez. All.: Simeone.

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Herna'ndez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Di'az, Krunic; Giroud. All.: Pioli.