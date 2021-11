Il Manchester United ha esonerato Solskjaer

AGI - Il Manchester United ha esonerato Ole Gunnar Solskjaer all'indomani della sconfitta per 4-1 sul campo del Watford di Ranieri e ha affidato temporaneamente la squadra a Michael Carrick che faceva già parte dello staff tecnico.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Il club in una nota ha ringraziato il tecnico norvegese: "Ole sarà sempre una leggenda, ma con rammarico siamo arrivati a questa decisione. Sebbene le ultime settimane siano state deludenti, non dovrebbero oscurare tutto il lavoro che ha svolto negli ultimi tre anni per ricostruire le basi per il successo a lungo termine".

Lo United è settimo in Premier League, a 12 punti dalla vetta occupata dal Chelsea. Il club cercherà ora un allenatore che traghetti la squadra fino a fine stagione. Solskjaer aveva prolungato il suo contratto fino al 2024.

Il 48enne tecnico norvegese aveva rimpiazzato Jose' Mourinho all'Old Trafford nel dicembre 2018, nel terzo cambio di allenatore allo United dal ritiro di Alex Ferguson nel 2013.

Lo scorso anno aveva chiuso al secondo posto in Premier League e aveva perso la finale di Europa League con il Villarreal, mancando ancora una volta la conquista di un trofeo di peso.

Quest'anno, dopo un buon inizio, in campionato ha conquistato appena quattro punti su 21 nelle ultime sette gare e ha la terzultima difesa con 21 reti incassate. Lo United è atteso martedì dall'impegno di Champions in Spagna contro il Villarreal (a cui guarda con interesse anche l'Atalanta inserita nello stesso girone) poi affronterà in Premier il Chelsea e l'Arsenal.