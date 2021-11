Lazio-Juventus 0-1. LA DIRETTA

Lazio che si rende pericolosa al 10' con una discesa di Lazzari sulla corsia destra. Il terzino arriva al cross ma in mezzo non arriva nessuno dei suoi compagni.

Calcio d'inizio

È iniziata la sfida tra Lazio e Juventus, secondo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. In palio punti importanti per l'Europa e la zona Champions. Entrambe le squadre non possono permettersi un altro passo falso, soprattutto tenendo conto della vittoria dell'Atalanta in casa contro lo Spezia che ha proiettato gli orobici al quarto posto in classifica