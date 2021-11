A Belfast l'Italia si gioca la partecipazione ai Mondiali del Qatar - LA DIRETTA

AGI - Vincere bene per tornare ai mondiali, nove anni dopo quelli in Brasile: è la missione degli azzurri che alle 20,45 scenderanno in campo al Windsor Park di Belfast, contro l'Irlanda del Nord.

Nell'ultima partita del gruppo C gli azzurri devono difendere il primo posto per strappare il pass per Qatar 2022. Vincere potrebbe non bastare in caso di goleada della Svizzera che contemporaneamente ospita la Bulgaria.

Se vinceranno entrambe, l'Italia ha due reti di vantaggio nella differenza reti e deve guardarsi dal farsi raggiungere perché in quel caso gli elvetici prevarrebbero per il gol in trasferta segnato nel confronto diretto.

La Nazionale italiana non ha mai vinto in Nord Irlanda e c'è il precedente nefasto dell'unica sconfitta del 15 gennaio 1958, che costò la mancata qualificazione ai Mondiali di Svezia.