Il derby Milan-Inter: la diretta

Al 27esimo nuovo rigore per l'Inter ma questa volta Tatarusanu ipnotizza Lautaro e para in due tempi

Milan e Inter vanno al riposo sul risultato di 1-1. In vantaggio i neroazzurri con un rigore realizzato da Calhanoglu. Al 17esimo il Milan trova il pareggio grazie a un tocco decisivo di De Vrij che devia il pallone intercettato da Tomori dopo una punizione battuta da Tonali. L'ultimo tocco non è del milanista, quindi si tratta di un autogol di De Vrij.

Coreografia tifosi Milan dedicata a medici e infermieri

La Curva Sud del Milan ha dedicato la propria coreografia ai medici e agli infermieri che hanno lottato durante la pandemia da Covid-19. "Milano non dimentica. Grazie", il testo della coreografia, con una bandiera italiana al centro e una fascetta a lutto in memoria delle vittime della pandemia. La bandiera e' tenuta da alcuni infermieri e medici in mascherina. E' il primo derby di Milano che si gioca con il pubblico in presenza dopo la pandemia.