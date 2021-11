Nel nuovo "Bernabeu" si potrà giocare anche a tennis e a basket (insieme)

Il real Madrid è tornato a giocare nella sua casa, lo stadio Bernabeu, mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Nel frattempo però è stato pubblicato un video che mostra come funzionerà il sistema a scomparsa retrattile del campo da gioco, una particolare configurazione che permetterà di avere due campi adiacenti per basket e tennis.

Ma non solo. L'erba artificiale potrà essere sostituita per lo svolgimento di altri eventi come fiere, ritrovi o concerti. Tutto grazie a questo sistema innovativo e molto pratico. In un Tweet di Marca, ecco come funziona: