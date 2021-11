Alla fine del primo tempo è 1-1 tra Atalanta e Manchester United. La diretta

AGI - C'è aria di rivincita sopra lo stadio di Bergamo. L'Atalanta ospita il Manchester United per la quarta partita del girone F di Champions League con l'obiettivo di vendicare la sconfitta per 2-1 dell'Old Trafford con due gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco.

In conferenza stampa Gasperini aveva specificato come la partita "sarà fondamentale solo in caso di successo, con altri risultati le cose resterebbero così come sono. Sappiamo di dover fare ancora sei punti per passare il turno, quindi sarà una sfida importante ma non decisiva. Sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata, di quella dovremo mantenere la personalità dimostrata dinanzi a 70 mila persone".

Solskjaer, l'allenatore norvegese della squadra inglese, ha elogiato l'Atalanta perché "gioca all'attacco, in maniera propositiva e con il suo stile. Sembra quasi una squadra di Premier League e vedere le loro partite è molto appassionante ma vogliamo essere sempre più regolari e continui".

Il pareggio di Cristiano Ronaldo A pochi minuti dallo scadere del primo tempo Cristiano Ronaldo ristabilisce la parità nella sfida tra Atalanta e Manchester United, valevole per la quarta giornata di Champions League. L'ex attaccante della Juventus ha finalizzato un'azione spettacolare dei 'Red Devils', uno scambio ravvicinato concluso con l'assist illuminante di Bruno Fernandes che ha permesso a Ronaldo di trovarsi, senza opposizione, davanti a Musso. Il 36enne portoghese non ha avuto difficoltà a trafiggere l'estremo difensore dell'Atalanta pareggiando il gol iniziale di Ilicic.

Decisivo Bailly su Zapata Poco dopo la mezz'ora Zapata ha avuto sui piedi l'occasione del 2-0 per l'Atalanta contro il Manchester United, nella quarta giornata di Chamions League. L'attaccante colombiano ha sfruttato un errore di Pogba ma il suo tiro è stato respinto da Bailly, decisivo nel frapporsi tra l'avversario e la porta. Timide proteste di Zapata per un tocco di mano del difensore ma né l'arbitro, né il var ravvisano gli estremi per il rigore.

Zapata di forza, palla alta Tra i duelli più importanti della sfida tra Atalanta e Manchester United c'è quella, tutta fisico e potenza, tra Maguire e Zapata. Al ventesimo minuto l'attaccante colombiano sfugge in contropiede all'avversario ma la sua conclusione, violenta ma imprecisa, sorvola la traversa.

Prima occasione per Cristiano Ronaldo Prima occasione per Cristiano Ronaldo che di testa, in mezzo all'area, non riesce a impattare il pallone che si perde lontano dallo specchio della porta. L'attaccante portoghese torna in Italia dopo la separazione estiva con la Juventus. Il pallone al centro è stato servito da un altro ex bianconero, anch'egli molto rimpianto dai tifosi, Paul Pogba.

Atalanta in vantaggio, gol di Ilicic Al primo vero affondo offensivo l'Atalanta passa in vantaggio contro il Manchester United nella quarta giornata di Champions League. La rete è stata realizzata da Josip Ilicic, lesto a sfruttare un'intuizione in profondità del compagno di reparto, il colombiano Zapata. Il sinistro dello sloveno ha trafitto De Gea, portiere del Manchester United, apparso non impeccabile nell'occasione.

5': palo di McTominay, Atalanta di salva Meno di 5 minuti sono bastati al Manchester United per creare la prima grande occasione da rete. il tiro di McTominay, deviato, finisce sul palo a Musso battuto. Atalanta salvata dal montante. I 'red devils' hanno iniziato in maniera molto aggressiva il match costringendo i nerazzurri a ritirarsi nella loro meta' campo e ad agire di rimessa.

La situazione del girone F Si tratta di una partita importante anche per quanto riguarda la futura qualificazione dell'Atalanta agli ottavi di finale. Al giro di boa i nerazzurri di Gasperini, con 4 punti in 3 partite, si trovano al secondo posto insieme al Villarreal. Guidano proprio i 'Red Devils' con sei punti. Ultimi ma ancora perfettamente in corsa gli svizzeri dello Young Boys con 3 punti.

Il ritorno in Italia di Ronaldo Dopo la fuga estiva da Torino, torna in Italia Cristiano Ronaldo. Il portoghese guiderà l'attacco del Man Utd insieme a Rashford. Anche Gasperini, in conferenza stampa, aveva toccato l'argomento: "È straordinario, ma dico una banalità perché è riconosciuto da tutti. Al nostro campionato ha aggiunto valore, mi è dispiaciuto che sia tornato in Inghilterra perché spero di vedere in Italia sempre i giocatori migliori"

La formazione ufficiale del Manchester United Solskjaer sceglie un 3-4-1-2 con BrunoFernandes, vecchia conoscenza del campionato italiano, dietro la coppia Rashford-Cristiano Ronaldo. Nello specifico ecco gli undici che scenderanno in campo: De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes; Rashford, Ronaldo.