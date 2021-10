Diretta Roma - Milan: 0-1, rossoneri avanti con Ibrahimovic

Il Milan all’Olimpico affronta la Roma per rispondere al Napoli e riguadagnare la vetta della classifica. Gli uomini di Pioli affronteranno l’11 di Mourinho che conferma i titolari che hanno superato il Cagliari. L’allenatore del Milan invece ritrova Brahim Diaz, in difesa dovrebbe tornare Kjaer e a centrocampo Bennacer dovrebbe sostituire Tonali, mentre in attacco torna Ibrahimovic Mourinho preferisce ancora Mkhitaryan a Shaarawy, che spesso ha sostituito nella seconda metà di gara l’armeno nelle ultima partite. La Roma ha l'occasione per allungare sull'Atalanta, fermata sul pari dalla Lazio, e consolidare il quarto posto in classifica a più tre sulla Dea.

Roma (4-2-3-1):

Rui Patricio

Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina

Cristante, Veretout

Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan

Abraham

Milan (4-2-3-1)

Tatarusanu

Calabria, Kajer, Tomori, T. Hernandez

Kessié, Bennacer

Saelemaekers, Krunic, Leao

Ibrahimovic