Salta la prima panchina in Serie A, il Verona esonera Di Francesco

AGI - Salta la prima panchina in Serie A: l'Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco, dopo le tre sconfitte che hanno lasciato il club ancora a zero punti. Decisivo per la sorte del 52enne tecnico abruzzese il ko a Bologna nel posticipo di lunedì. "Il club gialloblu ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l'attività sin qui svolta", si legge nella nota del club scaligero. Per la successione girano i nomi di Igor Tudor, Claudio Ranieri e Beppe Iachini