Presentato il calendario di calcio 2021/2022 di serie A

AGI - Presentato il campionato di serie A. La principale novità è che il girone di andata e quello di ritorno non coincidono. Nella nuova stagione del campionato, nella prima giornata in programma il 21-22 agosto, l'Inter partirà contro il Genoa. Il sorteggio al computer prevede il debutto della Juve a Udine, mentre il Milan parte sul campo della Samp.

I due big match della prima giornata di ritorno sono Milan-Roma e Juventus-Napoli.

Il derby tra Lazio e Roma si giocherà alla 6* giornata in programma il 26 settembre.

Alla 12esima giornata, il 7 novembre, si giocherà il derby di Milano, con i rossoneri di Pioli in casa. La sfida si ripeterà alla 24esima giornata, in programma il 6 febbraio. La gara di andata tra Inter e Juventus, invece, si giocherà alla nona giornata, in programma il 24 ottobre a San Siro. Il ritorno si disputerà invece a Torino il 3 aprile, quando è in programma il 31esimo turno.

Ecco il quadro completo della prima giornata della serie A edizione 2021-2022 al via nel weekend del 21-22 agosto:

Bologna - Salernitana; Cagliari - Spezia; Empoli - Lazio; Verona - Sassuolo; Inter - Genoa; Napoli - Venezia; Roma - Fiorentina; Sampdoria - Milan; Torino - Atalanta; Udinese - Juventus.