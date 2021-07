Il video degli incidenti del dopo-partita a Wembley. Fermati 45 tifosi inglesi

AGI - La polizia inglese ha arrestato 45 persone per aver provocato scontri con altri tifosi e con la polizia nei pressi dello stadio di Wembley, al termine della finale Italia-Inghilterra. Gli agenti sono rimasti a presidiare la zona per aiutare i tifosi a tornare a casa senza incidenti.

Un video circolato su Twitter mostra alcuni tifosi inglesi che all'interno di Wembley danno la caccia agli italiani e colpiscono alcuni supporter con la maglia azzurra.

