Bonucci risponde a Shaw. Inghilterra-Italia 1-1

AGI - È partita fortissimo l'Inghilterra nella finale di Euro 2020. Dopo appena due minuti di gioco i due esterni schierati da Southgate hanno confezionato il gol del vantaggio sfruttando gli ampi spazi concessi dalla retroguardia azzurra. Il cross di Trippier dalla destra ha trovato sul secondo palo l'incursione di Shaw, lesto a trafiggere Donnarumma con un tiro al volo di sinistro.

Gli Azzurri, contratti e nervosi, hanno subito il colpo non riuscendo a creare grandi occasioni da rete nei primi trenta minuti di gioco. Qualche incursione sulla sinistra di Emerson e un paio di calci d'angolo non sono abbastanza per mettere in difficoltà la nazionale dei 'Tre Leoni'. Il più arrabbiato di tutti è proprio Roberto Mancini che continua a riprendere i suoi giocatori.

Alla metà del primo tempo leggero infortunio per Jorginho al ginocchio che, dopo qualche minuto zoppicando, ha ripreso il suo posto in mezzo al campo. Al 35' il primo affondo italiano con Federico Chiesa: il suo tiro è finito fuori di poco alla sinistra di Pickford.

Italia pericolosa su punizione con Insigne ma l'esterno napoletano non inquadra lo specchio della porta. Al decimo minuto del secondo tempo primi cambi per Mancini: dentro Cristante e Berardi per Barella e Immobile.

Poco dopo il quarto d'ora della ripresa il gol del pareggio degli Azzurri. Su azione di calcio d'angolo i due difensori centrali confezionano l'1-1. Palo di Chiellini con ribattuta in porta di Bonucci. La partita torna così in equilibrio.

Dopo l'1-1 è l'Italia a riprendere il pallino del gioco e a farsi più pericolosa dalle parti di Pickford. Ma il risultato non cambia neanche dopo i sei minuti di recupero dati dall'arbitro Kuipers. Si va ai supplementari.















Così le due squadre in campo

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All: Mancini.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All: Southgate.

L'arrivo di Mattarella a Londra

La tensione dei tifosi pre-gara

Durante l'arrivo dei tifosi a Wembley per la finale degli europei tra Italia e Inghilterra. Alcuni tifosi inglesi hanno lanciato in aria lattine, fumogeni e coni segnaletici e hanno scandito cori minacciosi contro gli italiani che stavano raggiungendo lo stadio. Tre sostenitori degli azzurri, in particolare, sono stati accerchiati dai supporter dei Tre Leoni anche se non ci sarebbero feriti.