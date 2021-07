Luca Parmitano esulta al gol inglese, ira spaziale del web

AGI - Un diluvio di polemiche ha sommerso l'astronauta dell'Esa Luca Parmitano dopo un tweet in cui si è congratulato per il gol inglese di Shaw. "Che gol stupefacente, ben fatto, Inghilterra", è stato il commento in inglese del 44enne militare siciliano. Immediate le proteste degli utenti italiani che hanno oscillato tra l'ironia ("Luca, hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!") e qualche minaccia e insulto ("Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo..", tra i messaggi ripetibili).

La precisazione

A placare la rabbia dei tifosi azzurri non è bastata la precisazione di Parmitano: "Per info: ovvio che tifo Italia ma lo sport deve essere rispetto per l'avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!". Qualcuno gli ha rimproverato un eccesso di 'politically correct': "Il Calcio (solo quello) dovrebbe essere tifo di pancia, si rilassi e si dispiaccia se l'Italia perde. Non vuol dire non rispettare. Ha sbagliato il tweet. Se ne faccia una ragione e stia sereno". C'è stato però anche chi ha gradito: "Bravo Luca per goderti lo SPORT, e il tifo, in modo salutare e non tossico", ha scritto un internauta.