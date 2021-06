Italia-Svizzera: azzurri in vantaggio, doppietta di Locatelli

AGI - Al 52esimo l'Italia aumenta il vantaggio con Locatelli che firma la sua prima doppietta in maglia azzurra. Un sinistro fortissimo del calciatore del Sassuolo, dopo aver ricevuto da Barella, che non lascia scampo a Sommer.

L'Italia-Svizzera ha chiuso il primo tempo su 1-0. Un buon primo tempo per gli azzurri andati in gol al 25esimo con Locatelli. Negata una rete a Chiellini per fallo di mano al 19esimo.

Il gol è stato rivisto al Var e quindi annullato. Chiellini è stato poi costretto a uscire al 24esimo e al suo posto è entrato Acerbi. Donnarumma praticamente mai impegnato.

Gli azzurri sono scesi in campo contro la Svizzera nella seconda partita di questi Europei dopo aver vinto nell’esordio lo scorso 11 giugno contro la Turchia per 3 a 0. La Svizzera ha invece pareggiato 1-1 contro il Galles nella sua prima partita del torneo. Fischio d'inizio alle 21 precise.

Gli uomini di Mancini, nella tradizionale maglia azzurra, si sono schierati con Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini (capitano), Spinazzola, Locatelli, Jorginho, Insigne, Berardi, Immobile, Barella e Bonucci. Marco Verratti, malgrado sia pronto come ha detto il ct azzurro, va ancora in tribuna. Stessa squadra dell’esordio con la Turchia, salvo la presenza di Di Lorenzo al posto dell’infortunato Florenzi.

© Filippo MONTEFORTE / AFP

L'esultanza dei tifosi in Piazza del Popolo a Roma



La Svizzera in maglia bianca si è schierata con: Yann Sommer, Mbabu, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Seferović, Xhaka, Rodríguez, Shaqiri.

È la 59esima volta che Italia e Svizzera si sfidano, la prima nel torneo degli Europei. Fra le due squadre, il bilancio è di 28 vittorie per gli azzurri, 22 pareggi 8 sconfitte.