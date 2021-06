Italia-Svizzera sarà arbitrata dal russo Karasev

AGI - Italia-Svizzera, in programma il 16 giugno allo stadio Olimpico di Roma, sarà arbitrata da Sergei Karasev, assistenti Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Quarto uomo è l'inglese Michael Oliver. Al Var ci saranno il tedesco Basian Dankert, con i connazionali Marco Fritz e Christian Gittelmann, e il polacco Pawel Gil.

Karasev è diventato un arbitro FIFA nel 2010 e ha già diretto varie partite di qualificazioni ai mondiali e anche una durante l'ultima edizione della competizione nel 2018.

È stato selezionato anche per dirigere diverse partite di Champions League, Europa League ed è stato convocato anche per le Olimpiadi. Oltre ad aver diretto più di 80 partite nel massimo campionato russo, Karasev è un avvocato appassionato di musica e, nello specifico, di gruppi metal.

Oliver, aribitro inglese, è divenuto noto alle cronache per aver arbitrato l'11 aprile 2018 il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Juventus, con la vittoria dei bianconeri per 3-1 e per un rigore non concesso alla squadra italiana nei momenti finali del match

. Un mancato fischio che costò l'eliminazione alla Juventus e scatenò le proteste in particolare dell'allora capitano bianconero, Gianluigi Buffon, che coniò la frase divenuta famosa "un bidone dell'immondizia al posto del cuore".