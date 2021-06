Jude Bellingham diventa il calciatore più giovane a giocare un Europeo

AGI - Con 17 anni e 345 giorni, Jude Bellingham è diventato il più giovane giocatore di sempre a giocare un campionato Europeo di calcio. Il giovanissimo centrocampista dell'Inghilterra, il cui cartellino appartiene al Borussia Dortmund, ha sostituito Harry Kane durante le fasi finali della partita tra Inghilterra e Croazia giocata oggi pomeriggio e terminata 1-0 per gli inglesi.

Il precedente record era detenuto da Jetro Willems che, all'età di 18 anni e 71 giorni, partecipò all'edizione 2012 con l'Olanda, collezionando tre presenze. Il record del calciatore inglese però è già a rischio visto che la Polonia potrebbe far esordire Kacper Kozlowski, più giovane di 109 giorni. La squadra allenata da Paulo Sousa esordirà domani contro la Slovacchia.

Bellingham è uno dei talenti più puri del calcio inglese. Un centrocampista centrale di sostanza ma anche di qualità proveniente dalle giovanili del Birmingham. La scorsa estate si è trasferito in Germania, a Dortmund. Il Borussia, per assicurarsi le sue prestazioni, ha battuto la concorrenza dei principali club inglesi, in primis quella del Manchester United.