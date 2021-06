Nasce Miracoli FC, la prima squadra dilettantistica di calciosociale 

AGI - Il sogno di una vera squadra dilettantistica non è più un sogno per i ragazzi di calciosociale: è nata Miracoli F.C, e il nome non sembra scelto a caso. Nato a Corviale - il famoso ’serpentone’ della Capitale - nel 2005 e riconosciuta best practice italiana per lo sport e l’inclusione sociale nel 2014 dal Governo italiano, calciosociale non è solo un importante volano di aggregazione sociale, ma un progetto di ampio respiro che sostiene percorsi di crescita personale attraverso valori positivi. Riscrivendo, per molti, le regole del gioco.

Per questo, a partire da Euro2020 e dalla campagna Impossible is Nothing, adidas ha scelto di sostenere l’iniziativa, diventando anche partner tecnico della Miracoli Football Club, la prima scuola calcio, maschile e femminile, fondata sui principi e i valori di Calciosociale.

“Comincia una rivoluzione che vuole trasformare le scuole calcio in palestre di vita e ogni giovane calciatore in un changemaker, capace di essere motore dello sviluppo civile e sociale del proprio territorio - dichiara Massimo Vallati, Fondatore di Calciosociale - "Miracoli Footbal Club è l’evoluzione della scuola calcio tradizionale che unisce la dimensione etica della metodologia di Calciosociale alla preparazione tecnica del FUNiño, che ha creato giocatori come Xavi, Iniesta e Messi. Una grande palestra educativa, che costruisce campioni non solo nello sport ma anche nella vita”.

“Mi sento molto vicino alla realtà di Calciosociale" racconta Alessandro Nesta, adidas ambassador, già titolare di una Masterclass con i ragazzi di Calciosociale - "sono cresciuto in un quartiere popolare di Roma e so cosa vuol dire non avere le stesse possibilità che hanno altri. La strada indubbiamente toglie, ma da anche tanto: da la determinazione, la furbizia, la voglia di riscatto e di arrivare in cima."

Mahmood, che ha prestato la sua voce al video che adidas ha dedicato al progetto con Calciosociale, ha sottolineato quanto queste realtà siano di supporto ai giovani soprattutto in contesti difficili.“Sono sincero, io e il calcio siamo due cose totalmente differenti. Ma sono felice di accompagnare sul campo questi ragazzi che hanno trovato qui l’occasione di riscattarsi e realizzare i propri sogni. Mi sento molto vicino a loro.”

Miracoli FC partirà da settembre 2021, per il periodo estivo sarà possibile provare la nuova scuola calcio. Per informazioni è attivo il sito www.miracolifc.it