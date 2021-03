Il nuovo logo dell'Inter pensato per un pubblico sempre più digitale

AGI - Innovativo, minimale, elegante e rivolto alle nuove generazioni. L'Inter presenta oggi il nuovo logo che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22. Lo stemma gioca con le iniziali del nome del club - spariscono le lettere "F" e "C" - mentre restano "I" e "M" acronimo di 'Inter Milano' che rimanda all'espressione inglese "I'm" (Io sono), per rimarcare il senso di appartenenza dei tifosi.

"L'Inter rinnova la propria visual identity per aprirsi ad un pubblico sempre più digitale e attento all'estetica - si legge sul sito della società nerazzurra - per raggiungere target globali e differenti fasce d'età, per affermarsi come icona culturale oltre che sportiva".

L'obiettivo è rendere il brand Inter riconoscibile non solo per i tifosi, ma permettere anche a un'audience più giovane e internazionale "di identificarsi nei valori di inclusione, stile e innovazione che caratterizzano l'Inter fin dalla sua fondazione".

Il nuovo logo si presenta come una rivisitazione moderna dello storico simbolo del club, in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell'era dell'intrattenimento.

Il focus è sulle lettere I e M, mantenute nella disposizione ideata da Muggiani e coronate dal classico doppio cerchio come da tradizione nerazzurra. Le lettere F e C rimangono invece nel nome e nell'identità del Club: FC Internazionale Milano. La grafica del logo viene così alleggerita e, concettualmente, vengono ampliati gli ambiti in cui l'Inter potrà svilupparsi: Football Club ma non solo.

I colori rimangono quelli scelti nella notte del 9 marzo 1908, resi più vibranti e accesi. La realizzazione del nuovo logo e' stata affidata al team Bureau Borsche, uno dei più importanti graphic design studios a livello internazionale. Il logo attuale verrà utilizzato sulle maglie fino al termine del campionato, per poi essere sostituito con l'avvento della nuova stagione sportiva dalle nuove linee.