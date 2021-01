L'ex portiere della Roma De Sanctis è stato operato dopo un incidente

AGI - Incidente stradale nella notte per Morgan De Sanctis, ex portiere giallorosso, ora dirigente nella A.S. Roma. Operato al Policlinico Gemelli, De Sanctis, a quanto si apprende, ha riportato un "trauma addominale. Ora è in terapia intensiva post operatoria. Sta bene, cosciente e collaborante".

Ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali. L'ex calciatore è stato quindi sottoposto ad accertamenti dai quali è emersa la necessità di un intervento in cui è stata asportata la milza e evacuata l'emorragia post traumatica. Il decorso post operatorio prosegue regolarmente e senza complicanze, con monitoraggio nelle prossime 24 ore.

L'incidente in cui De Sanctis è rimasto coinvolto non sarebbe stato rilevato dalla Polizia locale di Roma Capitale. A quanto apprende AGI da fonti della stessa Polizia alla centrale dei vigili non sarebbero arrivate richieste di intervento. E' previsto che sia possibile comunque - spiegano le stesse fonti - fare una dichiarazione successiva di incidente se non siano stati coinvolti altri veicoli o provocati danni a cose e persone.