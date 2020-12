Lewandowski è il giocatore dell'anno della Fifa

AGI - L'attaccante polacco Robert Lewandowski, stella del Bayern Monaco vincitore della Champions League, è stato nominato dalla Fifa giocatore del 2020. La premiazione avvenuta a Zurigo è una consolazione per il capocannoniere europeo, che nemmeno quest'anno ha potuto sperare di vincere il Pallone d'Oro in quanto France Football ha deciso di non assegnare il premio per il 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Una bella rivincita nei confronti degli altri due candidati, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che sono stati invece insigniti piu' volte del Pallone d'Oro.

"Un grande giorno per me e per il mio club"

"Sono molto orgoglioso e molto felice", è la reazione del giocatore, "devo dire onestamente che è un grande giorno per me e per il mio club. Devo solo ringraziare perché questo premio appartiene anche ai miei compagni di squadra e al mio allenatore".

"È una sensazione incredibile", ha detto ancora Lewandowski, "vincere un premio davanti a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo significa molto per me. Non è stato un anno facile, come per tutto il mondo, ma abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere. Il momento clou è stato la vittoria in finale di Champions League contro il Psg, è stata una giornata speciale".