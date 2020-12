Champions: impresa Juve a Barcellona, Lazio agli ottavi con il brivido

AGI - L'impresa è della Juventus: vince a Barcellona per 3-0, vendica lo 0-2 subito a Torino e conquista il primo posto del giorno. Doppietta di Ronaldo che trasforma due rigori e gol di McKennie. al 78', annullato a Bonucci per fuorigioco.

La Lazio passa il turno con un 2-2 in casa contro il Brugge, ma fatica e rischia: i belgi hanno colpito la traversa in pieno recupero, sfiorando il gol che valeva la qualificazione.

A Parigi, interrotta la partita Psg-Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo che ha chiesto di "espellere il negro" riferendosi all'allenatore in seconda dei turchi, il camerunense Pierre Achille Webo. Proteste immediate, conciliaboli in campo e giocatori turchi che rientrano negli spogliatoi seguiti dai padroni di casa. "Non torniamo se il quarto uomo non se ne va" ha poi tuonato il presidente del club turco Goksel Gumusdag .

In serata, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, via Twitter, ha condannato "fermamente" le dichiarazioni "razziste" attribuite al quarto uomo. Il capo di Stato turco chiede inoltre l'intervento della Uefa.

"Condanno fermamente le dichiarazioni razziste fatte contro Pierre Webo, membro dello staff tecnico di Basaksehir, e sono convinto che la Uefa prenderà le misure necessarie".