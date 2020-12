La conversione del San Paolo, ora è Stadio Maradona

AGI - Il San Paolo di Napoli diventa stadio Diego Armando Maradona: la decisione preannunciato subito dopo la morte del campione argentino e' ora ufficiale con la delibera della giunta comunale firmata dal sindaco, Luigi de Magistris. Un omaggio al "piu' grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla citta' amore eterno", si legge nell'atto comunale.

La soddisfazione del club

"La SSC Napoli si rallegra per la delibera firmata da tutta la Giunta Comunale nel dedicare a Diego Armando Maradona l'ormai ex Stadio San Paolo", ha commentato il club azzurro in un comunicato. Domani arrivera' un ulteriore omaggio con l'intitolazione della stazione della cumana di Piazzale Tecchio, davanti allo stadio, alla presenza del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.